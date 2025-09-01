Un allenamento congiunto più che un'amichevole, con quattro quarti azzerando però il punteggio dopo ogni periodo. Stasera al PalaSerradimigni la Dinamo ha ospitato l'Esperia Cagliari, unica rappresentante sarda nella B interregionale.

La sgambata è servita a entrambe le formazioni, soprattutto ai biancoblù di Bulleri che infatti nel primo quarto hanno avuto qualche difficoltà prima di trovare la chiave con la zone press fatta dal quintetto "Total white" con quattro italiani più il lituano Beliauskas.

Meglio nelle altre frazioni, ma è evidente come ci sia da lavorare tanto per i meccanismi sia d'attacco sia di difesa. Allenamento comunque proficuo in vista della prima gara ufficiale del pre-campionato, sabato contro il Bayern Monaco per il City of Cagliari.

