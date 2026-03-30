Non è ancora un allenamento vero, perché prima ci vuole l'idoneità sportiva, ma intanto Achille Polonara riprende confidenza col pallone e col parquet del PalaSerradimigni come mostrato in un reel sul suo profilo Instagram.

L'ala della Dinamo, che si è trasferita a Sassari, ha fatto qualche tiro al palazzetto in attesa di poter riprendere gli allenamenti con la squadra. Già sentire il fruscio della retina quando il pallone entra è un balsamo per corpo e anima.

Polonara soltanto sei mesi fa si è sottoposto al trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide. Finita la parte più "pesante" delle cure Polonara ha ripreso a muoversi progressivamente per ritornare in condizione. Ma, con tutto il rispetto per i nuotatori, tra una vasca in piscina e due tiri a canestro non c'è proprio paragone.

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