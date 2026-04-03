È l'avversaria contro al quale ha vinto meno in trasferta: appena 3 volte in 17 gare. Quasi un tabù che si è trasferito dal Pianella a Desio, dove alle 20.30 Cantù ospita la Dinamo. Entrambe sono appaiate al penultimo posto, a +4 da Treviso. Chi perde finisce nei guai.

Per il Banco di Sardegna l'occasione per rialzare la testa dopo le tre sconfitte di fila e per guadagnarsi il 2-0 nei confronti diretti, visto il successo dell'andata per 100-84. «Difendere il +16 non ci interessa, puntiamo a vincere», ha ricordato il coach Veljko Mrsic.

Per Riccardo Visconti è la gara numero 200 in serie A. L'esterno ex Bologna non era presente all'andata, così come il play-guardia Macon, mentre i brianzoli propongono come novità il play-guardia Green che sfiora i 15 punti, l'ala francese Fevrier, tiratore micidiale da tre punti e un ex biancoblù, il play-guardia Robinson.

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