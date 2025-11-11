Grida di gioia, coriandoli e l’abbraccio dei figli: così Achille Polonara è stato accolto in famiglia al rientro a casa dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il 25 settembre all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, per curare la leucemia.

Il giocatore di basket ex Virtus, ora tesserato per Sassari, ha postato su Instagram gli scatti del suo rientro. Ad attenderlo anche lo chef Bruno Barbieri e un piatto di tortellini.

La notizia è stata accolta con sollievo e felicità dalle centinaia di migliaia di tifosi non solo del basket ma anche di altri sport che hanno seguito le testimonianze sui social lasciate dallo stesso Polonara: dalla scoperta della leucemia mieloide acuta e dai primi trattamenti in Spagna di chemioterapia, al trapianto di midollo grazie alla donazione di una ragazza americana e al complicato recupero. Unico momento di silenzio i 10 giorni di coma, ma il trentaquattrenne cestista anconetano è riuscito a superare anche la crisi.

Le immagini del suo rientro saranno mostrate in un servizio de "le Iene".

