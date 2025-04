Fantastica domenica per l'Italia agli Europei di corsa su strada. Dopo il trionfo di Nadia Battocletti nella 10 km donne, oro azzurro anche nella maratona a Lovanio, in Belgio, con la vittoria di Iliass Aouani dopo una magnifica volata.

È il gran giorno dell'ingegnere milanese, autore di una gara da protagonista, sempre nelle posizioni di testa prima dell'azione decisiva per chiudere in 2h09:05 battendo tre israeliani: Gashau Ayale (2h09:08), superato nel duello finale, poi il vicecampione mondiale Maru Teferi, bronzo in 2h09:17, e Haimro Alame, quarto con 2h09:27.

Secondo azzurro di sempre con 2h06:06 nello scorso dicembre a Valencia e già primatista nazionale (2h07:16 nel 2023 a Barcellona), il 29enne allenato a Ferrara da Massimo Magnani coglie il risultato più importante della carriera. Nella maratona maschile per l'Italia Aouani è il sesto oro europeo della storia, dopo quelli di Gelindo Bordin (1986 e 1990), Stefano Baldini (1998 e 2006) e Daniele Meucci (2014).

Per la prima volta il titolo viene assegnato in una rassegna dedicata che diventa ricchissima di medaglie azzurre: 6 in totale con tre ori (anche Nadia Battocletti e la squadra femminile nei 10 km), un argento e due bronzi (nella mezza maratona di sabato).

