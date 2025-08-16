MotoGp: Marc Márquez vince la sprint race in Austria, ritiro per BagnaiaIl leader del mondiale precede il fratello Álex, Bezzecchi parte dalla pole position ma chiude quarto
Marc Márquez, su Ducati, ha vinto la gara sprint del Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto sul traguardo il fratello Álex (Ducati Gresini). Terzo posto per Pedro Acosta, con la Ktm, per un podio tutto spagnolo.
Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia, ha chiuso quarto. Si è ritirato Francesco Bagnaia, a causa di problemi al pneumatico posteriore, dopo una brutta partenza dalla prima fila.
Nelle qualifiche, Marc Márquez aveva riportato una caduta senza conseguenze ma aveva chiuso in seconda fila. Domani alle 14 la gara, con Bezzecchi che partirà in pole: questa la griglia di partenza completa.
Prima fila:
Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia);
Álex Márquez (Spa/Ducati-Gresini);
Francesco Bagnaia (Ita/Ducati).
Seconda fila:
Marc Márquez (Spa/Ducati);
Enea Bastianini (Ita/KTM-Tech3);
Fermín Aldeguer (Spa/Ducati-Gresini).
Terza fila:
Pedro Acosta (Spa/KTM);
Franco Morbidelli (Ita/Ducati-VR46);
Raúl Fernández (Spa/Aprilia-Trackhouse).
Quarta fila:
Joan Mir (Spa/Honda);
Brad Binder (Rsa/KTM);
Johann Zarco (Fra/Honda-LCR).
Quinta fila:
Luca Marini (Ita/Honda);
Jorge Martín (Spa/Aprilia);
Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46).
Sesta fila:
Fabio Quartararo (Fra/Yamaha);
Álex Rins (Spa/Yamaha);
Miguel Oliveira (Por/Yamaha-Pramac).
Settima fila:
Ai Ogura (Gia/Aprilia-Trackhouse);
Jack Miller (Aus/Yamaha-Pramac).
