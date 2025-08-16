L’Aquatic Team Freedom di Porto Torres sale sul podio per il grande risultato ottenuto ai Campionati Italiani a Gorizia. La squadra ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta 4x50 ostacoli maschile, con Enrico Longu, Luca Battistini, Stefano Porcheddu ed Edoardo Mura, confermando ancora una volta di essere una delle realtà più forti in Italia nel salvamento sportivo.

Un risultato che non si ferma, però, solo alla staffetta: anche le prove individuali hanno visto ottime prestazioni, con atleti come Enrico Longu, Giorgio Gianorso, Elisa Oggianu, Lorenzo Saba e Gabriele Dore che si sono distinti per il loro impegno e le performance di alto livello.

Questo successo si inserisce in un periodo particolarmente positivo per lo sport a Porto Torres, che sta vivendo una stagione entusiasmante, con i suoi atleti che continuano a distinguersi in varie discipline.

«Un trionfo che è il riflesso della determinazione e dell’impegno che i nostri atleti mettono in ogni competizione, - hanno detto l’assessora allo Sport, Gavina Muzzetto e il sindaco Massimo Mulas - e un ulteriore segno di quanto lo sport continui a essere una parte fondamentale della vita cittadina».

