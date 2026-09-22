Un’impresa destinata a rimanere negli annali dello sport sardo. Riccardo Cheri, 53enne di Decimomannu, ha centrato la qualificazione al Campionato Mondiale IRONMAN di Kona, nelle Hawaii, firmando un risultato storico per la sua carriera e per l'intero settore triathlon del CUS Cagliari.

Nella cornice dell’IRONMAN Italy Emilia-Romagna, a Cervia, il triatleta ha sbaragliato la concorrenza in una gara dai numeri imponenti: circa 3.000 gli atleti al via, di cui 127 solo nella sua categoria (M55-59). Cheri ha tagliato il traguardo con uno straordinario tempo complessivo di 10 ore, 01 minuto e 53 secondi, vittoria di categoria e pass mondiale per il tempio del triathlon internazionale.

Per la società rossoblù guidata dal settore triathlon si tratta di una prima volta assoluta: nessun atleta prima d'ora era riuscito a staccare il biglietto d'ingresso per la leggendaria finale mondiale sulle strade dell'isola hawaiiana.

Una prestazione da incorniciare che unisce resistenza, gestione strategica della gara e dedizione quotidiana. «Nella mia vita c’è tanto lavoro, c’è la famiglia, la base di tutto, e c’è lo sport, il triathlon, impegnativo come non mai», ha commentato a caldo Cheri subito dopo il traguardo.

Un traguardo conquistato metro dopo metro, tra i 3,8 km di nuoto, i 180 km in bicicletta e la maratona finale di 42 km, coordinando lavoro, impegni personali e allenamenti estenuanti. Ora per il portacolori cussino e per la comunità di Decimomannu il sogno diventa realtà: la nuova meta si chiama Kailua-Kona.

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