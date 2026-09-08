Con l’inizio della preparazione atletica, all'inizio del mese, ha preso il via la nuova stagione dell’Alguer Rugby. La società è al lavoro per affrontare l’annata sportiva 2026/27 che si preannuncia ricca di sfide, sperando che possa essere, almeno sotto il profilo della logistica, meno travagliata di quella passata.



Le premesse per far bene ci sono tutte. Il presidente Alessandro Pesapane, con il direttivo, ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Massimo Sandri, allenatore con esperienza internazionale maturata tra Italia, Spagna e Paraguay, oltre a percorsi di formazione in Nuova Zelanda. Ha lavorato nel rugby maschile e femminile con Cocodrilas Uas, Colorno, Pesaro, Bologna e Santa Clara, collaborando e formandosi con tecnici di livello internazionale. La sua metodologia mette al centro la crescita del giocatore, la capacità decisionale, il lavoro di squadra e la costruzione di un’identità di gioco. E proprio sulla linea del tecnico bolognese, il gruppo è composto in gran parte da giocatori di Alghero e di Sassari con voglia di imparare e crescere che saranno supportati da alcuni giocatori più esperti in arrivo dalla Penisola, che andranno a formare un gruppo in grado di competere e dare risultati.



In attesa di conoscere la data ufficiale di inizio del campionato di Serie C, la società si sta organizzando anche per riprendere le attività delle varie categorie giovanili, del femminile e del rugby inclusivo. Inoltre, è in preparazione l’attività che porterà ancora una volta il rugby nelle scuole cittadine.

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