La stagione dell’hockey su prato è iniziata come era finita, nella stessa maniera. Con la squadra femminile dell’Amsicora che solleva la Coppa. Tre mesi fa festeggiava lo scudetto, il terzo consecutivo, l’undicesimo della sua storia, sabato ha vinto la Supercoppa e tanto per cambiare la terza di fila.

A Roma, nel centro di preparazione olimpica, l’Amsicora ha battuto la Lorenzoni Brà 3-1 dopo una partita che ha esaltato la superiorità delle campionesse d’Italia, in campo con un mix di giovani, nuove arrivate e veterane. La squadra piemontese soccombe così per il terzo anno di fila ma resta, relativamente alla Supercoppa, la più titolata con quattro vittorie, una di queste con l’Amsicora nel 2019.

Partita sbloccata nella seconda frazione da Lucrezia Melis, classe 2007, pochi minuti dopo arriva il colpo del k.o. firmato da Agustina Raineri. Dopo l’intervallo, protrattosi a lungo per problemi nel sistema di irrigazione del campo, Milly Ceratto cala il tris che chiude la partita, per la Lorenzoni la magra soddisfazione della rete a pochi istanti dalla fine. Non c’è stata solo la Supercoppa, l’Amsicora ha fatto incetta, e l’en plein, dei premi individuali. A cominciare da Lucrezia Melis, miglior marcatrice, Maria Cecilia Pastor, miglior portiera come è ormai consuetudine, e la sorpresa della lituana Dovilè Juraitè, miglior giocatrice alla sua prima partita in Italia.

Nel corso della serata, il presidente del Coni Buonfiglio e il Ministro dello Sport Abodi hanno premiato il cagliaritano Marco Lecis e la nazionale di parahockey, per la vittoria nella World Cup, in Belgio, nello scorso mese di agosto.

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