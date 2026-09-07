Niagol Stojanov e Chiara Colantoni. Sono i vincitori del Trofeo dei Candelieri Memorial Ganau Visioli, disputato a Sassari e giunto alla settima edizione. Trofeo classificato dalla Federazione come Top 1, tra i più importanti della stagione e riservato ai big del tennistavolo.

Stojanov, oggi in forza al Messina, da venti anni è ai vertici italiani e attualmente è numero due del ranking, recentemente sorpassato al primo posto da Johnny Oyebode. Colantoni è una delle nuove giocatrici del TT Sassari, e numero uno in Italia sino a giugno 2025.

Ma il lotto dei partecipanti è stato di alto livello.

Dopo la fase a gironi del torneo maschile, otto atleti si sono qualificati al tabellone finale. Le quattro sfide sono state vinte da Johnny Oyebode su Daniele Rossi, da Andrea Puppo su Carlo Rossi nel quarto di finale più atteso, da Paolo Bisi su Giacomo Allegranza, e da Stojanov su Alessandro Baciocchi che con il TT Sassari ha vinto uno scudetto. In semifinale sfida tra Puppo e Oyebode, compagni di squadra nel TT Sassari e in azzurro dove hanno vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo insieme a Carlo Rossi e Matteo Mutti. Ha vinto Puppo in quattro set. Nell’altro tavolo Stojanov ha faticato per superare Bisi. La finale tra Stojanov e Puppo è stata da applausi, l’asso del Messina l’ha risolta in quattro set. Scrive così il suo nome nell’albo d’oro e succede a Oyebode.

Cinque atlete iscritte nel torneo femminile. Girone unico e arrivo in volata per Colantoni, Valentina Roncallo, altro nuovo arrivo nel TT Sassari, e Sofia Minurri del Muravera con tre vittorie. Successo di Colantoni per differenza set, dopo una partenza difficoltosa. Nel primo incontro ha rimontato due set a Francesca Seu (Muravera) annullando un match point al terzo, poi ha superato Laura Alba Pinna (TT Sassari) ed è stata battuta al quinto da Minurri. Vittoria finale decisa nella sfida con Roncallo, reduce da tre vittorie e battuta in tre set.

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