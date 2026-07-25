«E' stato riconfermato il tecnico Mirko Luciano e il direttore sportivo Roberto Spano,visto il bel lavoro fatto nella stagione conclusa. La novità è che quest'anno ci sarà spazio per tanti giovani saliti dall'Under 18». Ad annunciarlo è il presidente dell'Olbia Rugby Vito Maurizio Spano, in vista del campionato nazionale di Serie B 2026/27.

Ma lo sguardo del patron gallurese è a 360gradi: «Carlo Stara cresciuto a Olbia e che negli ultimi sette anni ha giocato col Capoterra sarà alla guida del Settore giovanile. La prossima settimana si inizia a calpestare il campo con qualche sezione di allenamento e dall'1 settembre si parte con tutto il Settore giovanile. Il campionato serie B parte a metà ottobre», chiosa Spano, «con la speranza (per motivi logistici) che ci venga assegnato il girone Toscana/Lazio».

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