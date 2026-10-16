Il PalaSantoru di Sassari si appresta a ospitare un doppio incontro europeo. La Raimond, capolista imbattuta della A Gold di pallamano, è pronta per il debutto stagionale in Ehf European Cup contro i kosovari del Kastrioti. In accordo con gli avversari, entrambe le gare del secondo round della competizione continentale si disputeranno sul parquet dei rossoblù, rispettivamente alle 19.15 di domani e di domenica. Passerà il turno la formazione che, tra andata e ritorno, segnerà più gol. Gli arbitri delle due partite saranno i polacchi Tomasz Lacny e Tomas Okos, supportati dal delegato cipriota Sotiris Constantinou.

La squadra ospite vanta cinque Superliga, otto Kosovo Cup e partecipa alla Ehf European Cup per la terza stagione di fila. Nella stagione d’esordio era stata eliminata al primo turno, battuta di misura dai bosniaci del Gracanica, e l’anno scorso al secondo dai lussemburghesi del Differdange.

La Raimond arriva all’appuntamento dopo il pari con la vice capolista della A Gold, risultato che non le ha impedito di rimanere in vetta in solitaria e, forte delle esperienze delle passate stagioni, punta a far bene anche in Coppa, come sottolineato da Andrea Delogu: «La partita giocata contro Pressano ha lasciato un sapore agrodolce. Se da un lato è vero che siamo usciti imbattuti da un campo difficile, dall’altro c’è un pizzico di recriminazione per quella gestione non perfetta dell’ultimo possesso offensivo. Ma essere in parte dispiaciuti per un pareggio esterno, sul campo della seconda della classe, è sintomatico delle nostre ambizioni e della nostra voglia di fare sempre meglio. Adesso arriva il Kastrioti, e noi teniamo molto alla coppa, la vetrina continentale è speciale, nessuno vuole sfigurare. Giocheremo due partite in due giorni, la gestione fisica e quella mentale saranno fondamentali per proseguire il cammino europeo. Contiamo molto anche sull’apporto del nostro pubblico, abbiamo bisogno anche della loro energia».

Le altre gare. Prima del match europeo, il PalaSantoru ospiterà l’incontro di A Silver tra Ardea Verdeazzurro e Vicentina, in programma alle 15. Contro la formazione che occupa il settimo posto con 4 punti all’attivo, i sassaresi, quarti con 5 punti, proveranno a sfruttare il fattore campo per fare bottino pieno e rimanere nel gruppetto di vertice.

In A1 femminile, invece, impegno fuori casa per la Germancar Hac Nuoro, attualmente decima con 2 punti. Le nuoresi sono attese alle 15.30 a Mestrino dalla formazione che occupa l’undicesimo posto con un punto.

In questo fine settimana, sarà ai nastri di partenza la A2 femminile, con due portacolori sarde. Nel girone B, le nuoresi del Città del Redentore, che alle 15 ospiteranno il Leno alla Comunale di Usini. Nel girone D, infine, in campo invece alle 15 di domenica, al PalaSantoru, Raimond e Petrarca.

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