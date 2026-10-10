C’è solo il derby HT Sardegna-Amsicora, oggi alle 15 a Uras. È l’unica scelta del weekend per il popolo dell’hockey su prato, tutte in trasferta le altre, dalla Ferrini (uomini e donne) all’Amsicora femminile passando per Cus Cagliari e Juvenilia Uras.

Il piatto servito al Comunale di Uras è un inedito per la A Élite maschile. Amsicora a punteggio pieno dopo tre giornate e un attacco esagerato, HT Sardegna ancora senza vittorie ma con due pareggi in rimonta sotto di due reti.

Sabato scorso la Ferrini ha cancellato lo zero dalla casella dei punti con il 4-4 nel derby con l’HT Sardegna, dove ha prima rimontato lo svantaggio poi sul 4-2 si è fatta raggiungere. Stasera a Roma impegno complicato con la Tevere, che insegue la coppia di testa formata da Amsicora e Lazio.

Serie A Élite femminile

Dopo due giornate l’Amsicora campione d’Italia ha già mandato qualche segnale. Due vittorie senza subire reti, con questo biglietto da visita si presenta domani a Roma contro il Butterfly, reduce da due sconfitte di misura.

Tutta da giocare, a Brà, la sfida della Ferrini alla Lorenzoni. La squadra cagliaritana, ancora a secco di punti a reti segnate, può cogliere il momento dopo la sconfitta delle piemontesi con la matricola Potenza Picena.

Serie A1 maschile

La vittoria con il Cus Pisa ha restituito fiducia al Cus Cagliari che stasera è ospite dell’imbattuto Potenza Picena. Una vittoria significa il sorpasso e l’aggancio alla zona playoff del girone A. Nell’altro raggruppamento occasione per la Juvenilia Uras a Villafranca, dove trova l’ultima in classifica.

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