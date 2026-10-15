Inizia sotto i buoni auspici l'avventura della Accademia di Biliardo Macomer, verso la qualificazione alle finali nazionali che si svolgeranno a Saint Vincent a giugno del prossimo anno. Nella prima gara interprovinciale di 5 birilli, che si è svolta ad Oristano, il sodalizio macomerese si è qualificato al primo posto nella prima e terza categoria, con gli atleti Michele Palmisano e Leonardo Murgia, mentre Vito Attolico ha conquistato il secondo posto. Si tratta della prima prova su cinque, che si devono disputare ancora tra Villagrande Strisaili, Macomer e ancora ad Oristano, dove vi partecipano società e atleti di tutta l'isola.

«Il buon risultato ottenuto nella prima prova ci da buone possibilità di conquistare la finale di Saint Vincent», dice il presidente Michele Palmisano, «vogliamo dimostrare la preparazione e la qualità del nostro sodalizio, non solo a livello regionale, ma anche in campo nazionale». L'Accademia di Biliardo di Macomer conta di centinaia di soci, provenienti da tutte le parti della provincia di Nuoro, ma anche dal sassarese, la Planargia e il Guilcer. Si pratica anche il biliardo sociale, col coinvolgimento delle donne. Importante il progetto scuola, col coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie e delle superiori, con istruttori preparati, tra cui Antonio Uda, che si occupa del settore paralimpico.

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