La scena hockeistica è tutta dell’Amsicora. Primo posto a punteggio pieno nella serie A Élite maschile dopo quattro giornate, stessa musica nella A Élite femminile dopo tre giornate. Si aggiungono altri numeri, come la media reti a partita degli uomini, sei, e la difesa ancora imbattuta delle donne.

Serie A Élite maschile

Derby ancora nel segno dell’Amsicora, a Uras ha battuto 3-0 l’HT Sardegna, che ha evitato la goleada giocando una partita ordinata evitando di disunirsi. La squadra di Roberto Carta ha vinto con un punteggio meno fragoroso rispetto alle prime giornate, è andata a segno con Sinkevicius, Montalbano e Giaime Carta su rigore.

Terza sconfitta per la Ferrini, battuta 3-1 a Roma dalla Tevere, che con la Lazio divide il secondo posto. Per la squadra cagliaritana, penultima con un punto in meno dell’HT Sardegna, ha segnato Hassan.

Serie A Élite femminile

A piccoli passi, ma efficaci, senza strafare alla ricerca della migliore condizione. Così va l’Amsicora che a Roma ha battuto 2-0 il Butterfly, prendendo possesso del campo e consentendo a Pastor di vivere a guardia della porta un altro pomeriggio di tranquillità. Zaitseva ha sbloccato la partita su rigore, Musci ha raddoppiato nell’ultima frazione.

La Ferrini stava assaporando il primo punto della stagione, ma a Brà la Lorenzoni l’ha beffata vincendo 2-1 e segnando la rete della vittoria a pochi secondi dalla fine. La beffa non cancella la prestazione incoraggiante. Passata in svantaggio, la squadra di Villalba ha pareggiato con De Las Heras nella seconda frazione, poi l’epilogo finale.

Serie A1 maschile

Nel girone A la sconfitta del Cus Cagliari, 6-4 a Potenza Picena, lo allontana dalla zona promozione, il terzo posto, l’ultimo disponibile è distante cinque punti. Gli universitari sono andati a segno con Mura, Sanna, Jorge e Ragab. Nel girone B secondo pareggio della Juvenilia Uras, 2-2 a Villanovafranca, e zona playoff distante seppur con una partita in meno. Due volte in svantaggio la Juvenilia Uras ha pareggiato con Meloni e Grussu, l’arrembaggio finale non ha modificato il risultato.

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