



Leonardo Angeloni e Alessandra Pezzulla si sono aggiudicati la decima edizione del Memorial Luciano Pili-Open del Sulcis, sui campi del Tc Sporting Iglesias.

Nel singolare maschile, il tennista marchigiano, favorito della vigilia, ha lottato per superare in tre set Mattia Secci senza neanche scendere in campo, per poi superare 7-6(4), 6-3 il numero 2 del tabellone Alberto Sanna (Quattro Mori Tennis Team), che in semifinale si era imposto 6-0, 6-2 sul numero 2 Nicola Porcu (Tc Cagliari).

Nel femminile, dopo aver regolato 6-1, 6-2 Sara Farci (Ct Decimomannu), la portacolori del Quattro Mori Tennis Team, accreditata della seconda testa di serie, ha battuto 6-3, 6-4 in finale la numero 1 del seeding Carolina Cicu (Torres Tennis), che in semifinale aveva regolato 6-0, 6-2 Chiara Dasara (Quattro Mori).

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