L'assegnazione ad Alghero dei Campionati Europei di specialità di nuoto in acque libere, in programma nel maggio 2027, «è il risultato di un percorso costruito nel tempo e della fiducia che la Federazione Italiana Nuoto ha riposto per anni nel nostro territorio». Lo sostengono Pietro Pittalis e Marco Tedde, che leggono il prestigioso appuntamento internazionale come il frutto di un lavoro avviato ben prima dell'ufficializzazione. I due esponenti di Forza Italia rivolgono il primo ringraziamento al presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, «per aver sempre creduto fortemente in Alghero e per aver consentito alla città di ospitare manifestazioni di rilievo internazionale, sostenute finanziariamente dal precedente Governo regionale». Un riconoscimento viene rivolto anche al presidente del Comitato regionale FIN, Danilo Russo, «per aver accompagnato e sostenuto questo percorso».

Secondo Pittalis e Tedde, le competizioni organizzate negli anni passati non sono state episodi isolati, «ma tasselli di una strategia che oggi porta all'assegnazione di un Campionato Europeo».

Un ringraziamento è rivolto anche al professor Lorenzo Zicconi, per il contributo dato all'organizzazione delle grandi manifestazioni internazionali ospitate ad Alghero. Per Forza Italia, gli Europei rappresentano un'opportunità che va oltre l'aspetto sportivo. «Un Campionato Europeo significa promozione internazionale, turismo, economia e valorizzazione del territorio. Il fatto che si svolga a maggio offre inoltre una concreta occasione di destagionalizzazione, con l'arrivo di atleti, tecnici, accompagnatori e visitatori». Secondo gli azzurri Alghero dovrà farsi trovare pronta «con una programmazione seria, una macchina organizzativa efficiente e una stretta collaborazione tra Federazione, istituzioni e operatori economici».

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