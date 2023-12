Il 28 dicembre 1993 Roberto Baggio vince il Pallone d’Oro.

Alla 38esima edizione del premio calcistico istituito dalla rivista francese France Football, i 30 giurati scelgono il giocatore della Juve.

È questo uno dei tanti riconoscimenti ottenuti dal “Divin Codino” che la Fifa posiziona all’ottavo posto nella classifica dei migliori numeri dieci della storia del calcio, e Pelé lo ha inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi.

Baggio inoltre è nella Hall of Fame del calcio italiano e nella Walk of Fame dello sport italiano.

Per quanto riguarda la Nazionale, con 27 reti in 56 partite, è quarto tra i migliori realizzatori in maglia azzurra, a pari merito con Alessandro Del Piero.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata