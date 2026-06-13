Il Cagliari Beach Soccer giocherà la finale per il quinto e sesto posto alla Women’s Euro Winners Cup, manifestazione internazionale in programma per tutta la settimana a Nazaré, in Portogallo. Le ragazze rossoblù hanno immediatamente reagito alla sconfitta di ieri contro il Barcellona e quest’oggi si sono imposte 2-6 sul Cadizfornia, nella partita che definiva l’accesso a una delle due finali (per il quinto/sesto o settimo/ottavo posto).

Come agli ottavi col Brussels, il Cagliari Beach Soccer è stato chiamato a una rimonta. Il Cadizfornia ha chiuso il primo tempo avanti 1-0, gol di Sabela, poi però si è scatenata Veronica Privitera: per il capitano rossoblù doppietta in pochi secondi e risultato capovolto, poi Sabela ha pareggiato ma le sarde si sono riportate avanti con Varvara e Privitera ha fatto tripletta a pochi secondi dalla fine della frazione. Nel terzo e ultimo tempo un autogol di Kolodsinski e una rete di Saggion hanno fissato il definitivo 2-6.

La chiusura dell’Euro Winners Cup per il Cagliari sarà domani. Alle 14.15 (ora italiana) la finale per il quinto e sesto posto col Pastéis, formazione di casa in quanto portoghese e che oggi ha avuto la meglio sul Pozoalbense per 6-1. Poi, per le rossoblù, ci saranno gli impegni nazionali con la Serie A di beach soccer.

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