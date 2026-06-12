Niente da fare per la squadra femminile del Cagliari Beach Soccer, che interrompe la sua corsa nel tabellone principale della Women’s Euro Winners Cup ai quarti di finale. Contro il Barcellona le rossoblù escono sconfitte 7-1, un risultato che fa scivolare la formazione sarda nella seconda parte dei play-off, quella che non assegna il titolo ma le posizioni dal quinto all’ottavo posto. Ieri avevano superato il Brussels.

E sì che la partita di Nazaré, in Portogallo, era cominciata al meglio per il Cagliari Beach Soccer, con un autogol di Jou in avvio di partita. Non è bastato, perché già nel primo dei tre tempi da 12’ il Barcellona ha ribaltato il punteggio con Adriele e Manau. Nella seconda frazione le spagnole sono scappate via coi gol di Lorena e Laia, per poi dilagare nel terzo con Blanca, ancora Lorena e Alcaide.

L’Euro Winners Cup non è comunque finita per il Cagliari, al primo appuntamento stagionale per la squadra femminile di beach soccer (quella maschile ha debuttato la settimana scorsa a Castelsardo, nella prima tappa della Poule Scudetto di Serie A). Per le rossoblù il ritorno in campo sulla spiaggia di Nazaré sarà domani, nel match che vale l’accesso a una delle due finali di domenica: o quella per il quinto-sesto posto (in caso di vittoria) o quella per il settimo-ottavo posto (in caso di sconfitta).

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