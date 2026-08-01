Rugby, Amatori Alghero ripescato in A1Il XV algherese è stato incluso tra le squadre partecipanti al Gruppo 1 Girone 1 di Serie A
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L'Amatori Rugby Alghero è stata ripescata nel Gruppo 1 Girone 1 meritocratico del campionato nazionale di Serie A, che inizierà domenica 18 ottobre.
Con il XV algherese, ci sono Avezzano, Calvisano, Cavalieri, Cus Torino, Livorno, Parma, Pesaro, Piacenza, Settimo Torino, Unione Capitolina, Valsugana.
Le prime tre classificate parteciperanno alle Semifinali Promozione, in programma domenica 30 maggio 2007: prima classificata contro la vincente dello spareggio del Gruppo 2, seconda contro terza classificata. Chi supera il turno, gioca la Finale Promozione sette giorni dopo, con in palio la promozione in Serie A Elite, il massimo campionato italiano.