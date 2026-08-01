Eccellenza, al Bonorva il difensore Alessandro BalboNato come terzino sinistro, può essere impiegato con efficacia anche al centro della difesa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo colpo del Bonorva che ha tesserato Alessandro Balbo, difensore classe 2002, argentino con passaporto italiano, capace di ricoprire tutti i ruoli della retroguardia.
Nato come terzino sinistro, può essere impiegato con efficacia anche al centro della difesa.
Balbo conosce già il calcio sardo grazie all'esperienza in Serie D con la Costa Orientale Sarda e in Eccellenza con la maglia dell’Ossese.
In carriera ha vestito anche le maglie di Tolentino, dell'Olimpo, formazione militante nella Serie C argentina, e, nell'ultima stagione, della Bobbiese in Emilia-Romagna.