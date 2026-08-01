Nuovo colpo del Bonorva che ha tesserato Alessandro Balbo, difensore classe 2002, argentino con passaporto italiano, capace di ricoprire tutti i ruoli della retroguardia.

Nato come terzino sinistro, può essere impiegato con efficacia anche al centro della difesa.

Balbo conosce già il calcio sardo grazie all'esperienza in Serie D con la Costa Orientale Sarda e in Eccellenza con la maglia dell’Ossese.

In carriera ha vestito anche le maglie di Tolentino, dell'Olimpo, formazione militante nella Serie C argentina, e, nell'ultima stagione, della Bobbiese in Emilia-Romagna.

© Riproduzione riservata