7 Fradis Sinnai, Olbia e Amatori Capoterra disputeranno il campionato nazionale di Serie B di rugby, torneo suddiviso in sei gironi territoriali e che si disputerà da domenica 18 ottobre 2026 a domenica 16 maggio 2027.

Sinnai e Olbia sono nel Girone 4, con Cavalieri, Cus Siena, Fano, Gispi Prato, Lions Amaranto, Pieve, Tirreno, Unione Firenze.

Capoterra è stata inserita nel Girone 5, insieme a Fiamme Oro, Frascati, L'Aquila, Nuovo Salario, Old Colleferro, Polisportiva Abruzzo, Roma Olimpic, Unione Capitolina, Villa Pamphili.

La prima classificata di ciascun girone verrà promossa in Serie A, mentre l'ultima retrocederà in C.

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