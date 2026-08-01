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01 agosto 2026 alle 15:34aggiornato il 01 agosto 2026 alle 15:34
Eccellenza, nuovi arrivi all'IglesiasLa società ha ingaggiato anche l'attaccante, ex Villasimius, Yanick Beugre
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Si rafforza l'Iglesias del nuovo allenatore Daniele Porcu. La società ha ingaggiato l'attaccante, ex Villasimius Yanick Beugre, i fratelli e Federico e Santiago Dominguez, il primo centrocampista, il secondo esterno, Mamadou Papa Seck, senegalese con tappe in Serie C e in Bulgaria.
Davide Pani, centrocampista, ex Cagliari, come Matteo Bonifacio con esperienze in Serie D, l'ex Ferrini e Tempio Luca Montisci e il centrale Adriano Leroux Batte.
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