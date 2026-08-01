Lo Yacht Club Alghero spegne 80 candelineLa bellezza del tempo che passa e lo sguardo che dal presente guarda al futuro, ma che si volta indietro per recuperare tutta la storia che ha portato alla costruzione di una realtà sportiva che cresce di anno in anno
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Ieri lo Yacht Club Alghero ha festeggiato i suoi primi ottanta anni, compiuti esattamente il 20 luglio. Lo ha fatto con una conviviale organizzata nella sua sede del Porto, in Via Catardi, alla quale hanno presenziato tutti i soci del club e anche alcuni tra i presidenti che si sono succeduti negli anni alla guida del sodalizio velico algherese.
Il presidente Pier Paolo Carta e il suo Direttivo, composto dal vicepresidente Daniele Alicicco, dalla segretaria Claudia Piras, dal delegato della Scuola Vela Gianni Usai, dal responsabile dell’agonistica Michele Chessa, dal tesoriere Giuseppe Ibba e dal responsabile dei servizi nautici Gavino Saba, hanno voluto che questo momento fosse davvero speciale.
Durante la serata, condotta dalla giornalista e ufficio stampa dello YcA Dolores Serra, è stato dato grande lustro alla scuola vela intitolata a Paolo Emilio Zoagli che rappresenta il fiore all’occhiello del sodalizio velico algherese. A seguire, sono stati premiati alcuni degli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati per il club, come i fratelli Giorgio e Daniele Catta.
La targa è stata consegnata dal presidente della Terza Zona Fiv e consigliere nazionale Corrado Fara, mentre è stato il comandante della Capitaneria di Porto di Alghero Luca De Luca a premiare il velista algherese Claudio Carta. Invitati e premiati con una targa anche gli ottantenni soci del club. Un momento speciale e di grande significato, che ha così consentito di chiudere un racconto storico che partendo da un presente florido non dimentica la partenza e la nascita di tutto.
«È stata una serata davvero speciale per me, per il mio direttivo e per tutti i nostri soci – ha dichiarato il presidente Carta - Questi primi ottanta anni sono un traguardo da festeggiare e non potevamo non farlo tutti insieme partendo da quelli che hanno rappresentato i pilastri di questa realtà cittadina che continua a crescere dandoci enormi soddisfazioni. Io e il mio Direttivo continueremo a lavorare per far in modo che lo Yacht club Alghero possa crescere ancora e che possa rappresentare al meglio la città di Alghero in Sardegna e fuori dall’Isola».
La musica dei Santa Fè ha allietato la serata che si è chiusa con il taglio della torta di questo compleanno così speciale.