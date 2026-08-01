Ieri lo Yacht Club Alghero ha festeggiato i suoi primi ottanta anni, compiuti esattamente il 20 luglio. Lo ha fatto con una conviviale organizzata nella sua sede del Porto, in Via Catardi, alla quale hanno presenziato tutti i soci del club e anche alcuni tra i presidenti che si sono succeduti negli anni alla guida del sodalizio velico algherese.

Il presidente Pier Paolo Carta e il suo Direttivo, composto dal vicepresidente Daniele Alicicco, dalla segretaria Claudia Piras, dal delegato della Scuola Vela Gianni Usai, dal responsabile dell’agonistica Michele Chessa, dal tesoriere Giuseppe Ibba e dal responsabile dei servizi nautici Gavino Saba, hanno voluto che questo momento fosse davvero speciale.

Durante la serata, condotta dalla giornalista e ufficio stampa dello YcA Dolores Serra, è stato dato grande lustro alla scuola vela intitolata a Paolo Emilio Zoagli che rappresenta il fiore all’occhiello del sodalizio velico algherese. A seguire, sono stati premiati alcuni degli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati per il club, come i fratelli Giorgio e Daniele Catta.

La targa è stata consegnata dal presidente della Terza Zona Fiv e consigliere nazionale Corrado Fara, mentre è stato il comandante della Capitaneria di Porto di Alghero Luca De Luca a premiare il velista algherese Claudio Carta. Invitati e premiati con una targa anche gli ottantenni soci del club. Un momento speciale e di grande significato, che ha così consentito di chiudere un racconto storico che partendo da un presente florido non dimentica la partenza e la nascita di tutto.

«È stata una serata davvero speciale per me, per il mio direttivo e per tutti i nostri soci – ha dichiarato il presidente Carta - Questi primi ottanta anni sono un traguardo da festeggiare e non potevamo non farlo tutti insieme partendo da quelli che hanno rappresentato i pilastri di questa realtà cittadina che continua a crescere dandoci enormi soddisfazioni. Io e il mio Direttivo continueremo a lavorare per far in modo che lo Yacht club Alghero possa crescere ancora e che possa rappresentare al meglio la città di Alghero in Sardegna e fuori dall’Isola».

La musica dei Santa Fè ha allietato la serata che si è chiusa con il taglio della torta di questo compleanno così speciale.

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