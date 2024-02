Una sfida cruciale. È così che l’Hermaea Olbia vede il match col Soverato, in programma domenica al GeoPalace.

Archiviata la sconfitta al debutto nella poule salvezza di A2 femminile di volley e distante 4 lunghezze dalla zona salvezza, la squadra di Dino Guadalupi è determinata a fare risultato davanti al pubblico di casa, per provare a risalire dal settimo posto, dove con 15 punti “vede” l’avversario, a +2 in classifica. «Sarà una partita difficile: non avendo ottenuto punti contro Brescia, dobbiamo assolutamente iniziare a vincere», sottolinea l’opposto biancoblù Virginia Adriano presentando la gara.

«La pressione del risultato si fa sentire, ma dobbiamo combatterla giocando di squadra e aiutandoci sempre nei momenti di difficoltà. Dobbiamo mettere in pratica il nostro gioco senza troppi condizionamenti, e il fatto di giocare in casa potrà darci una mano», aggiunge l’ex Club Italia. «La lotta salvezza è senz’altro tortuosa, ma sono ottimista. Ritengo che la nostra squadra sia più forte di almeno altre tre formazioni del Girone A: abbiamo tutte le carte in regola per mantenere la categoria».

Squadre in campo al GeoPalace alle 17: arbitrano Antonino Di Lorenzo e Andrea Galteri.

