L’Hermaea Olbia completa la regia con Rosita Civetta: la 20enne alzatrice lombarda, cresciuta in Emilia, arriva in Gallura per quella che sarà la sua prima esperienza nella A2 femminile di volley.

Lo annuncia il club sardo, che nel ruolo si è già aggiudicato le prestazioni della più esperta Dana Schmit. «La Serie A è un sogno che si avvera, a coronamento di tanti anni di sacrifici e duro lavoro: questa opportunità rappresenta per me un punto di partenza», dice la giocatrice, cresciuta tra Volley Academy Modena, Ezzelina Carinatese, Volano e Spakka Volley, società con la quale ha affrontato lo scorso anno il torneo di B1.

«Cercherò di sfruttare al massimo l’occasione per migliorare mettendomi al servizio della squadra».

