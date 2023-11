Con la sfida di domenica contro il San Giovanni in Marignano inizia il tour de force dell’Hermaea Olbia, con cinque gare in tre settimane. Fino alla sosta invernale della A2 femminile di volley, che si interromperà il 7 gennaio con la 7ª giornata di ritorno.

Dopo il Marignano, terza forza del Girone B, atteso il 3 dicembre al GeoPalace, la squadra di Dino Guadalupi affronterà la vice capolista Cremona in trasferta sabato 9 dicembre, il Costa Volpino terzultimo della classe in casa domenica 17, l’Offanengo vice fanalino di coda fuori nel turno prenatalizio, in programma sabato 23 dicembre, e il Picco Lecco a Olbia giovedì 28. Si riparte dopo l’Epifania sul campo della cenerentola Melendugno.

Un ciclo di partite che prevede tre match interni e due esterni, e che, come tale, le galluresi – che dopo la sconfitta subita a Mondovì sono scivolate al quartultimo posto con 10 punti – possono sfruttare per recuperare terreno in un torneo in cui le uniche vittorie sono arrivate in casa. Con l’obbiettivo, va da sé, di sfatare il tabù trasferta.

© Riproduzione riservata