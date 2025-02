La capolista Lanusei espugna (2-5) il campo dell’Arborea, il Tortolì piega (4-1) il Terralba. Non cambia nulla al vertice del girone A di Promozione dopo la 25esima giornata.

Tra le due formazioni ogliastrine resta un punto di differenza. Vince (0-1) anche il Sant’Elena nel derby contro il Selargius. I quartesi sono adesso soli in terza posizione, complice il pareggio (2-2) del Cus Cagliari contro il Castiadas.

I cussini sono stati agganciati dalla Villacidrese, vittoriosa (2-1) con la Tharros. Pareggio (2-2) tra Pirri e Guspini al termine di una partita combattuta.

La cenerentola Villamassargia ottiene il secondo successo (1-0) stagionale: battuto un Atletico Cagliari in difficoltà. L’Uta si aggiudica (1-0) lo scontro salvezza con l’Idolo. Nell’altra partita delicata in chiave salvezza tra Atletico Masainas e Orrolese finisce in parità (1-1).

© Riproduzione riservata