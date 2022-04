Settimana dedicata ai recuperi nei campionati di Serie B di volley. Ieri è scesa in campo la Capo d'Orso Palau, prima nel girone A di B1 femminile e matematicamente già certa dei playoff. Nella trasferta sul campo della Virtus Biella, le galluresi hanno strappato la vittoria al tie-break. Gara lunga e tirata, che ha visto Capo d'Orso imporsi solo sul finale con il decisivo 17-15 al quinto set.

B maschile. Oggi a Sarroch ci sono in palio punti importanti per la lotta playoff del girone H. La formazione di casa ospiterà la Lazio seconda in classifica, con tre punti di vantaggio sugli isolani quarti. Mecoledì la VBA Olimpia Sant'Antioco si è aggiudicata il derby salvezza contro la Silvio Pellico 3P, imponendosi in casa sui sassaresi per 3-1. L'Olimpia tornerà in campo oggi, sempre in casa, contro l'Amin 21 K Roma 7. Il Cus Cagliari giocherà invece dopo Pasqua, mercoledì 20, per sfidare la Lazio in trasferta.

