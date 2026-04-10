Inizia il momento più atteso della stagione per la Virtus Cagliari. Sabato alle 15 le biancoblù saranno di scena sul parquet della Halley Thunder Matelica per Gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Femminile. La serie si gioca al meglio delle tre partite, con il ritorno in programma mercoledì al PalaRestivo.

La squadra di coach Fabrizio Staico arriva all’appuntamento in un buon momento, dopo aver chiuso la regular season con tre vittorie consecutive, tra cui il successo nel derby contro Selargius. Un finale che ha restituito fiducia a un gruppo chiamato ora a misurarsi con la capolista del girone B.

Matelica si presenta infatti con i favori del pronostico: primo posto con 38 punti e un rendimento costante durante tutta la stagione, costruito soprattutto su una difesa tra le più solide del campionato e su una presenza dominante sotto canestro.

«Affrontiamo una squadra che ha dimostrato il proprio valore lungo tutto l’arco dell’anno - spiega l’assistente Fabrizio Zirone - ma i playoff sono un’altra storia. Serviranno energia, attenzione e la capacità di restare dentro la partita in ogni possesso».

Tra le chiavi della sfida ci sarà proprio la lotta a rimbalzo, uno dei punti di forza delle marchigiane, oltre alla capacità della Virtus di mantenere l’intensità difensiva mostrata nelle ultime uscite. «I numeri dicono che Matelica è superiore - aggiunge Zirone - ma queste partite si decidono anche su aspetti che non entrano nelle statistiche: la voglia di arrivare su ogni pallone e la capacità di fare uno sforzo in più».

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