Il Villasimius corre spedito verso l’Eccellenza. A sette giornate dal termine dei giochi la squadra di Antonio Prastaro mantiene a dodici il vantaggio sul Castiadas, immediata inseguitrice. In terza posizione il Guspini stacca l’Atletico Cagliari, sconfitto proprio dalla capolista. Più accesa la lotta per la salvezza con l’Andromeda che, grazie al successo col Gonnosfanadiga, è rientrata in corsa. Sconfitte pesanti, anche nei numeri, per La Palma e Asseminese sorpassate dal Cortoghiana, vittorioso a Orroli. Il Selargius, battuto dal Cus, non è ancora al riparo. Punti importati per il Villamassargia.

Nel girone B, è fuga anche per il Barisardo. Ora alle spalle degli ogliastrini c’è l’Idolo che ha scavalcato l’Arborea. Sono nove i punti di differenza. “Dobbiamo fare la corsa su noi stessi”, dice il presidente del Barisardo, Roberto Ibba. “Non ci sono partite facili. L’abbiamo visto sabato contro il Tonara. Siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali a cinque minuti dal termine. Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse una finale senza avere cali di concentrazione. Non ci aspetta un periodo facile per infortuni e squalifiche però con la volontà e la determinazione giusta i ragazzi che scenderanno in campo, sono certo, si faranno valere”. Dietro sorridono Posada e Atletico Bono.

Nel girone C, il Tempio ha portato a tre il vantaggio sull’Usinese. Lo Stintino, con la vittoria sul Bonorva, si è appropriato della terza posizione. La vetta è però a sette lunghezze. Nelle retrovie vincono Oschirese e Coghinas.

