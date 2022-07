Ryduan Palermo, figlio dello storico ex attaccante argentino Martín, sbarca in Sardegna per giocare con la Villacidrese. I giallazzurri hanno raggiunto l'accordo col centravanti classe '96, figlio d'arte, che diventa così il primo volto nuovo per la squadra di Graziano Mannu in vista della stagione in Eccellenza. «Abbiamo un carissimo amico che fa l'agente in Argentina, un ex calciatore, e non ne ha sbagliato mezzo coi suoi connazionali», il commento del presidente Matteo Marrocu su come la Villacidrese è arrivata sul giocatore. «Palermo è una punta centrale, molto abile nel gioco aereo e nella protezione della palla. Ha sempre segnato in altri campionati e per lui è la prima volta in Italia».

La carriera. Nell'ultimo anno Palermo ha giocato alla Lenense, formazione di Tercera División spagnola. In precedenza ha anche avuto esperienze in Serie A in Honduras (Marathón), in seconda divisione in Messico (Tlaxcala) e nella massima serie in Cile (Santiago Morning). In patria, invece, è cresciuto nell'Arsenal di Sarandí. In quest'ultimo club ha anche allenato il padre, ora in panchina dopo una ventennale carriera memorabile soprattutto con le maglie di Estudiantes, Boca Juniors, Villarreal e della Selección. Nei prossimi giorni in arrivo altri tre giocatori tutti argentini, mentre fra i confermati per il momento ha firmato il veterano Salvatore Bruno in difesa.

