La rosa c'è, ed è pure di grande qualità, ma si fa largo l'ipotesi del ripescaggio in Promozione e tutto resta congelato. La Verde Isola è infatti costretta a vivere alcuni giorni nel limbo in attesa dei responsi della Federazione. Dopo un ottimo campionato nel girone B della Prima categoria, vinto dall'Atletico di Masainas che pertanto ha conquistato direttamente la Promozione, poi raggiunto pochi giorni fa dall'Antiochense che si è aggiudicato tutti gli spareggi, la Verde Isola ha fatto istanza di ripescaggio. E considerate le costanti crisi societarie dei club delle categorie superiori, da alcuni giorni si fa largo l'ipotesi che possa esserci spazio addirittura pure per i tabarchini. Ipotesi che parrebbe essere concreta. <A quel punto - anticipa il presidente Giuseppe Buzzo - si tornerebbe subito sul mercato alla ricerca di attaccanti e fuori quota>. Nel frattempo, la campagna acquisti condotta in sintonia con l'allenatore Alberto Melis ha consentito di confermare big come Curreli, Mastromarino, Mela, Grosso, Arrais, Ibba, e di portare a San Pietro Pisu, Ruffini, Moncada. La preparazione inizia il 24 agosto presso i campi Girau di Assemini. Ma in base alle news che arriveranno, la rosa potrebbe ritrovarsi più corposa di quella di partenza.

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