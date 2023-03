Se sarà una sfida che deciderà le sorti del girone C del campionato di Promozione basterà aspettare la serata di sabato 11 marzo. Al Peppino Sau di Usini, infatti, andrà in scena la partita tra l'Usinese di Gian Mario Rassu, seconda in classifica, e il Tempio di Giuseppe Cantara, la prima della classe. Sono sei i punti che separano le due squadre, quando mancano sette giornate alla fine del campionato.

Al big match arrivano con stati d'animo diversi: l'Usinese è reduce dalla sconfitta di misura, di domenica scorsa, in casa del Coghinas, mentre i galletti hanno espugnato l'ostico campo del Sennori. Ci sono ancora tanti punti in ballo, ma una cosa è certa: se a vincere saranno i primi, ci saranno ancora speranze per tenere vivo ancora il campionato; in caso di vittoria dei secondi, i galluresi metterebbero una seria ipoteca al salto in eccellenza.

«Diciamo che è una partita da ultima spiaggia - ha dichiarato Rassu -. Ci giochiamo tutto e cercheremo di vincere la partita, altrimenti il campionato, secondo me, è finito. Sarebbe da poco onesti dire il contrario. Ci avviciniamo come se con il Coghinas non fosse successo niente, una sconfitta ci può stare e noni prepareremo la partita come se dovessimo giocarci una finale. L'obiettivo è di vincere e di riaprire il campionato. Speriamo che ci sia un gran pubblico e che sia una bella partita».

«Si tratta di una partita importante, ma arriva a sei domeniche dalla fine, con ancora un bel po’ di punti in palio - ha sottolineato, invece, Cantara -. Non la vedo ancora decisiva, a prescindere da qualsiasi risultato, rimane tutto molto aperto. Certo che se noi dovessimo portare via dei punti, e in caso di vittoria, potremmo allargare il distacco. Sicuramente sarà una bella partita, molto aperta, giocata da due squadre che stanno facendo un bel campionato tutto l'anno. Abbiamo qualche situazione da vedere: probabilmente ci sarà Coradduzza squalificato. L'unico in dubbio è Gallo, per il quale stiamo facendo degli accertamenti, tanto è vero che a Sennori è dovuto uscire. Questo lo capiremo solo domenica. Per il resto la squadra sta bene».

