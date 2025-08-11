Basket e festa si incontrano al PalaDelrio di Elmas. Da giovedì 11 a domenica 14 settembre l’impianto masese ospiterà un torneo di pre season che unisce sport e celebrazione per i 50 anni del Gruppo Sportivo Oratorio Basket Elmas.

Il programma maschile proporrà il primo confronto stagionale tra l’Esperia Cagliari di coach Federico Manca e la Klass Sennori, in quello che sarà un gustoso anticipo del derby del 13 dicembre in Serie B Interregionale. Insieme a loro ci sarà l’Astro, pronta a ripartire nella Divisione Regionale 1.

Sul versante femminile spazio a un quadrangolare di spessore, con la Dinamo Sassari di Paolo Citrini, rinnovata per la nuova stagione in A1 ed Eurocup, affiancata dalle tre formazioni sarde che parteciperanno alla Serie A2: San Salvatore Selargius, Cus Cagliari e Virtus Cagliari.

© Riproduzione riservata