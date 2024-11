Un sabato tutto o quasi dedicato all'Eccellenza. In programma per domani tutte le gare dell'undicesima giornata di campionato. Le capoliste hanno impegni non facili: il Monastir gioca sul campo del Li Punti, finora protagonista di un buon campionato. Il Budoni gioca ugualmente in trasferta, a Gavoi, contro il Taloro che sta risalendo la classifica verso la salvezza. In trasferta anche la Nuorese a Calangianus. Una sfida fra due delle società isolane più gloriose che occupano una buona posizione di classifica ma che puntano a far meglio. L'Alghero attende la vista del Barisardo che domenica scorsa ha dato segni di riprese battendo la Ferrini. La squadra cagliaritana ospita il Tempio quarto della classe. Un compito difficile per la Ferrini, penultima in classifica. Il calendario propone anche Iglesias-Villasimius, Ossese-Ghilarza, San Teodoro-Carbonia.

