Dopo la sosta pasquale si torna in campo nei principali tornei cestistici regionali. In particolare, nel torneo di Divisione Regionale 1 si gioca l’ultima giornata della regular season.

Serie B Femminile. Impegni esterni per le prime due della graduatoria, Mercede Alghero (sul campo della Pallacanestro Nuoro) e Astro Allianz Ambrosini e Murru (a Elmas). Il quadro della quinta giornata della fase a “orologio”: Antonianum Quartu-Il Gabbiano, domani ore 19; San Salvatore Selargius-Su Planu, domenica ore 17; Elmas-Astro Allianz Ambrosini e Murru, domenica ore 18.30; Pallacanestro Nuoro-Mercede Alghero, domenica ore 18. Riposa Fenix Sassari.

Divisione Regionale 1. Tra sabato e domenica le ultime gare della stagione regolare. La festa promozione del CUS Cagliari si preannuncia molto interessante, grazie all’incrocio contro la SAP Alghero di Mike Efevberha, grande trascinatore della formazione catalana nelle ultime partite. Nella lotta playoff, rush finale per l’ultimo posto disponibile tra Sinnai (impegnata sul campo della Santa Croce Olbia), Assemini (in casa contro Genneruxi) e San Sperate (che ospita il CUS Sassari). Oggi, inoltre, è in programma il recupero della settima giornata di ritorno tra Santa Croce Olbia e Atletico Cagliari (palla a due alle 20.30). Il programma della tredicesima e ultima giornata di ritorno: Basket Mogoro-CMB Porto Torres, domani ore 18; Elmas-Astro, domani ore 19; San Sperate-CUS Sassari, domani ore 18.30; CUS Cagliari-SAP Alghero, domenica ore 19; Atletico Cagliari-Ferrini, domenica ore 20.30; Assemini-Genneruxi, domenica ore 20.30; Santa Croce Olbia-Sinnai, domenica ore 18.30.

Divisione Regionale 2. Al sud, giocheranno in trasferta Serramanna (prima in classifica) e Azzurra (diretta inseguitrice). Al Nord si gioca l’ultima giornata della seconda fase. Sud. Decima giornata di ritorno: Settimo-Carbonia, domani ore 18.30; CUS Cagliari-Serramanna, domani ore 20; Carloforte-Marrubiu, domani ore 19; Primavera-Condor Monserrato, domenica ore 20; Antonianum-Genneruxi, lunedì ore 21; Il Gabbiano-Cagliari Basket, martedì ore 20.30; Basket Iglesias-La Casa del Sorriso, mercoledì ore 20.45; Beta-Azzurra Oristano, giovedì ore 21. Nord (2° Fase). Quarto turno di ritorno. Girone Verde: Sennori-Macomer 2.0, domani ore 19; S. Elene-Mercede Alghero, domani ore 18; Olimpia Olbia-Shardana Basket, domani ore 18.15; Masters Sassari-Dinamo 2000, giovedì ore 20.30. Girone Azzurro: Virtus Olbia-Ghilarza, domani ore 20; Arzachena Basket-Ichnos Nuoro, domenica ore 17.30; Nova Pallacanestro-CMB Porto Torres, domenica ore 17; Pallacanestro Nuoro-Accademia Olmedo (19/04).

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