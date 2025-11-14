Inizierà domenica 16 novembre alle 10 la Maratonina città di Uta con le gare agonistiche dei 10,5 e 21 chilometri. L’ospite d’eccezione sarà Lorenzo Patta, campione olimpico della staffetta 4X100, che per l’occasione sarà lo starter della gara.

La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Uta 2000 con il patrocinio del Comune di Uta e della Città metropolitana di Cagliari, comprenderà anche la camminata non competitiva da 4 chilometri con la tradizionale family run. Il percorso si svilupperà su due circuiti di 10,5 chilometri perfettamente pianeggianti e ideali per ottenere il proprio miglior tempo personale. Attraverserà anche il centro abitato e la periferia, passando per i luoghi più significativi del paese come il Santuario di Santa Maria.

