Attesa per l'esordio in panchina di Sebastiano Pinna, dalla scorsa settimana nuovo allenatore del Villasimius.

Proprio in vista di questo debutto casalingo, previsto domenica contro il Taloro.

Il tecnico sta lavorando con grande determinazione sui singoli e sulla squadra: attualmente il Villasimius attualemente l'undicesimo posto assieme proprio al Taloro: un impegno non facile per le due squadre che hanno assolutamente necessità di far punti per allontanarsi dalla zona playoff. Grande anche l'attesa fra i tifosi locali.

Allenatore di grande esperienza, Pinna vanta un curriculum di assoluto rilievo. Nella scorsa stagione era subentrato a Francesco Loi alla guida della Costa Orientale Sarda in Serie D, prendendo una squadra ultima in classifica con appena due punti e riuscendo a rilanciarla con 16 punti in 11 partite, prima dell’esonero. Con il Castiadas, nella stagione 2017/2018, ha conquistato il salto in Serie D.

La sua carriera in panchina è iniziata nel 2011 al Porto Torres in Serie D. Dal 2015 al 2017 ha guidato il Guspini in Promozione, ottenendo la promozione in Eccellenza attraverso i playoff. Dal 2018 al 2024 è stato alla guida della Ferrini Cagliari, centrando i playoff nella stagione 2021/2022. Importante anche il suo passato da calciatore: dal 2000 al 2004 ha vestito la maglia del Cagliari, contribuendo alla promozione in Serie A nel 2003/2004. Con la Torres ha poi conquistato la C1 nel 2008/2009.

