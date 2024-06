Da Porto Torres parte domani, sabato 29 giugno, la manifestazione organizzata dall' Automobile Club Sassari, con arrivo a Castelsardo e con quartier generale a Sassari e coinvolgerà il Nord-Ovest della Sardegna. Sarà valida per la Coppa Rally di Zona 10 e per il Campionato Regionale. Il XXIXRally Internazionale Golfo dell’Asinara si correrà su asfalto e prevederà 73,50 chilometri cronometrati, articolati in cinque speciali da ripetere due volte, e 374,28 chilometri totali.

Dopo lo shakedown di 2,88 km in programma la mattina di sabato 29 giugno a Sassari la gara entrerà nel vivo alle 14.30 con la partenza cerimoniale da Porto Torres. Dal piazzale di Balai le auto faranno rotta verso le prime due speciali della giornata: la Codrongianos (6,82 km, partenza alle 15.20) e la Usini (11,35, ore 16.05), che gli equipaggi dovranno ripercorrere alle 18.10 e alle 18.55, dopo il riordino a Usini (16.30) e il passaggio al parco assistenza di Piazzale Segni, a Sassari, previsto per le 17.15. La prima giornata si chiuderà alle 19.45 nel piazzale della Pace di Alghero, dove le vetture sosteranno per il riordino notturno, da qui ripartiranno alle 9.15 di domenica 30 alla volta del parco assistenza di Sassari.

La seconda giornata prevederà invece i doppi passaggi sulle speciali Bunnari (6,55 km, ore 10.50 e 13.55), Osilo (4,56 km, ore 11.30 e 14.35) e San Lorenzo (7,47 km, ore 11.45 e 14.50), intervallati, al giro di boa, dal riordino alla Settima Discesa a Mare di Sorso (12.10) e dall’ingresso al parco assistenza di Sassari (13.05). Dalle 15.30 il gran finale vista mare, con arrivo e premiazioni al Porto di Castelsardo.

Al fine di consentire le le procedure di riordino, transito, stazionamento e partenza delle auto partecipanti e per garantire che la manifestazione si svolga in condizioni di sicurezza stradale e pedonale il comando della Polizia Locale ha emesso l’ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione veicolare nei tratti stradali e nelle aree interessate dall'evento.

