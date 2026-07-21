Semaforo giallo: le ultime previsioni meteo-marine indicano l’arrivo di una mareggiata nella baia di Porto Ferro e la Bonga Surf School è pronta a dare il via al Girl Surf Power 2026. Se l'evoluzione delle condizioni continuerà a essere favorevole a stretto giro di posta prenderà il via la due giorni con tutte le attività collaterali, mentre la seconda giornata sarà dedicata alla storica Expression Session e al contest non competitivo in acqua.

L’attesa cresce anche grazie ai numeri. Le iscrizioni sono ufficialmente chiuse con un record di 33 partecipanti, il dato più alto raggiunto dal Girl Surf Power nelle sue nove edizioni. Tra i nomi spicca quello di Stella Papetti, campionessa del mondo ISA Adaptive Surf 2025, che sarà presente compatibilmente con i suoi impegni agonistici e l’accensione del semaforo, mentre la più giovane iscritta è Anna Daga (2019) a conferma di un evento capace di coinvolgere generazioni diverse accomunate dalla stessa passione per il mare.

Più che una competizione, è un’occasione per vivere il surf femminile nella sua forma più autentica, dove contano stile, interpretazione dell'onda, condivisione e spirito di comunità. Una giuria qualificata accompagnerà il contest, chiamata a valorizzare espressività e attitudine più che il semplice risultato sportivo. Restano confermate le categorie Junior, Softop e Funboard & Longboard, con la partecipazione di surfiste provenienti dalla Sardegna e dalla penisola.

La principale novità del 2026 è l’evoluzione del format. Per la prima volta il Girl Surf Power si svilupperà nell'arco di due giornate, trasformando Porto Ferro in un laboratorio a cielo aperto dedicato al mare. Accanto alle attività in acqua troveranno spazio arte, inclusione sociale, sostenibilità, benessere, incontri e momenti di condivisione, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più rappresentativi del surf femminile italiano.

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