calcio
21 luglio 2026 alle 12:06
Prima Categoria, la Verde Isola accoglie Christian ScanoOttavo colpo della squadra gialloverde
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Nuovo colpo in casa Verde Isola che ufficializza l'arrivo di Christian Scano. Il difensore classe 2004 rinforzerà il reparto arretrato della squadra di Albertino Melis.
Ottavo colpo della squadra gialloverde che, dopo Gabriele Serra ufficializza un altro difensore.
Scano, seppure la giovane età, ha già avuto modo di fare esperienza nei campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria e Promozione con le maglie di Pirri, La Salle, Settimo e Gioventù Sarroch.
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