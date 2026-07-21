Prima categoria, al Pirri il difensore Michele PrefumoArriva dal Cus Cagliari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Calcio Pirri annuncia il tesseramento di 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗳𝘂𝗺𝗼, nuovo rinforzo per la squadra di Prima categoria.
Difensore duttile, capace di ricoprire con grande affidabilità sia il ruolo di terzino destro che quello di centrale, Michele Prefumo porta in rossoblù un bagaglio di esperienza costruito in oltre dieci stagioni tra 𝗘𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 e 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del CUS Cagliari, distinguendosi per solidità, personalità e continuità di rendimento. Un innesto di qualità che aggiunge esperienza, equilibrio e versatilità al reparto arretrato.