Eccellenza, Victory Igene nuovo attaccante del BonorvaApproda in biancorosso dopo aver già lasciato il segno nel campionato
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Victory Igene è un nuovo attaccante del Bonorva neo promosso in Eccellenza. Classe 1995, nigeriano ma ormai sardo d’adozione, Victory Igene è un attaccante rapido, con un innato fiuto del gol.
Approda in biancorosso dopo aver già lasciato il segno nel campionato di Eccellenza con le maglie di Villasimius e Tempio. Nell’ultima stagione, con la maglia dell’Usinese, ha realizzato14 reti, confermandosi tra gli attaccanti più prolifici della categoria.
«Siamo felici - scrive la società - di accogliere Victory nella famiglia: a lui gli auguri di una stagione ricca di soddisfazioni, gol ed emozioni».