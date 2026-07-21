Il Budoni ha scelto: la panchina biancoceleste in Serie D sarà affidata a Claudio Bonomi, che prende il posto di Raffaele Cerbone. Nella rosa dei candidati figurava anche Marco Mariotti, tecnico che in Sardegna ha guidato Torres, Carbonia e Nuorese. Classe 1972, nato a Codogno, Bonomi porta in dote un curriculum di prestigio.

Da centrocampista ha collezionato oltre 70 presenze in Serie A con le maglie di Empoli e Lecce, indossando anche quelle di Napoli, Sampdoria, Fiorentina e Torino. C'è però un episodio che lo lega a una delle pagine più incredibili del calcio italiano: a metà anni Novanta vestì la maglia del Castel di Sangro, borgo abruzzese di poche migliaia di anime che tra il 1994 e il 1996 compì l'impensabile, salendo dalla Serie C2 alla Serie B.

Una cavalcata che fece il giro del mondo grazie al reportage-libro di Joe McGinniss, il giornalista statunitense che seguì lo spogliatoio per un'intera annata. In Sardegna il tecnico si è già fatto conoscere guidando prima il Barisardo, condotto alla salvezza, e poi la Nuorese. Ora la nuova avventura sulla costa gallurese, dove porta esperienza e carisma al servizio del progetto biancoceleste. La scelta del nuovo allenatore rappresenta il primo tassello per costruire il Budoni che verrà, con la società ora attesa dalle prossime mosse per definire l'organico da mettere a disposizione del neo tecnico.

© Riproduzione riservata