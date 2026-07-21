Il Villasimius si prepara a vivere l'ottava stagione della sua storia nel campionato di Eccellenza, la quarta consecutiva. Un traguardo straordinario per un centro del Sarrabus con meno di quattromila abitanti, ai vertici del calcio regionale. La prima volta nella massima categoria regionale risale al periodo 2006-2010, sotto la presidenza dell'imprenditore Luca Dessì, oggi sindaco del paese. Era una vera corazzata: in rosa figuravano l'ex Tottenham Mauricio Taricco, l'ex Venezia Kenneth Zeigbo e giocatori come Pibiri, Cadeddu, Meloni e Murru. Quel Villasimius sfiorò i playoff per la Serie D nel 2007/2008, prima che la crisi trascinasse la società fino alla Prima Categoria. Con Beppe Martinez arrivò la prima, storica promozione in Eccellenza nel 2005/2006. La svolta più recente è del 2022/2023: la vittoria della Promozione con Antonio Prastaro in panchina e il ritorno, l'anno successivo, nel massimo torneo regionale.

Protagonisti di questa nuova era sono gli attuali dirigenti Cristian Meloni, Spartaco Partis e Matteo Lonis, che hanno tenuto in alto il Villasimius con traguardi importanti: i playoff nel 2024 e la finale di Coppa Italia nel 2025. Nell'ultima stagione è arrivata una salvezza conquistata con pieno merito. La società è stata rinforzata con l'ingresso di Federico Atzeni.

Ora si riparte con una guida nuova. La panchina è stata affidata a Federico Cocco, reduce dalla prima esperienza da primo allenatore con il Selargius. Ex portiere di Cagliari e Sinnai, è la scommessa tecnica del club. «Sarà un campionato difficile e complicato», dice Cocco, che ha ricoperto il ruolo di secondo in Eccellenza con il Carbonia, «con squadre importanti e ben attrezzate come Alghero, Lanusei e l'Ilva, se rimarrà in Eccellenza, per citarne alcune. L'obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo». Il vice sarà Filippo Melis e il preparatore atletico Max Pusceddu.

Intanto il mercato entra nel vivo. Sono pronti a vestire il gialloblù Nicola Serra (classe 1999), ex Carbonia e Latte Dolce, e l'attaccante Nicola Muscas (2005, ex Latte Dolce). Vicinissimi altri sei tasselli: il portiere Janti Idrissi (2000), il difensore Andrea Mastino, il centrocampista Ayrton Hundt, il fantasista Andrea Porcheddu, l'esterno Matteo Vinci e l'attaccante Lionel Spinola (1991). Dal Selargius sono attesi anche tre fuoriquota: Paolo Fantini (2007), Matteo Orrù (2007) e Leonardo Carcangiu (2008). Restano Scioni, Loi, Garau, Marras e Concas.

«L'obiettivo è fare bene, disputare un campionato tranquillo», spiega Cristian Meloni, che aveva vestito la maglia gialloblù negli anni d'oro. «La rosa? Stiamo lavorando e a breve annunceremo le trattative, che sono in via di definizione». Il conto alla rovescia per l'ottava avventura in Eccellenza è ufficialmente cominciato.

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