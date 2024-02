Turno di riposo domani per il campionato di Serie D di calcio. Si riprende il 18 febbraio con Cos-Ostiamare, Cassino-Latte Dolce, Budoni-Nocerina e Anzio-Atletico Uri.

Tutte gare importantissime per la classifica: la Cos cerca i tre punti per riconquistare il secondo posto in classifica dietro la capolista Cavese. La squadra sarda è scivolata al quinto posto ma ha tutte le chance si riconquistare la piazza perduta.

Uri, Latte dolce e Budoni giocano per la salvezza. A soffrire sono soprattutto Budoni e Atletico Uri. Ma anche il Latte Dolce ha assoluta necessità di punti per non finire in zona playout.

