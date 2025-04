Da stasera il TT Sassari e i suoi tifosi trattengono il fiato. Inizia la sfida scudetto con la Top Spin Messina, oggi alle 19 il primo round in Sicilia, venerdì si replica a Sassari. Un evento quasi impensabile quando la società del presidente Cilloco venne ammessa, l’estate scorsa, alla serie A1. L’arrivo di due campioni d’Italia come Lubomir Pistej (un top 100 nel mondo) e Andrea Puppo (diventato numero uno d’Italia a marzo), due scudetti con Carrara, faceva pensare che Sassari non sarebbe stata una semplice comparsa. Poi le soddisfazioni in campionato, il secondo posto nella regular season, il traguardo dei playoff, la semifinale vinta con la Marcozzi. E la finale scudetto, ancora da scrivere e raccontare.

Il Messina è arrivato quarto in campionato, dopo una lunga rincorsa partita dall’ultimo posto nel girone di andata e conclusa proprio nell’ultima giornata, grazie all’apporto del moldavo Vladislav Ursu che dopo un avvio incerto non ha più perso. Gli altri protagonisti sono l’ex numero uno d’Italia Niagol Stojanov, attualmente numero 7, e gli ex Marcozzi Tommaso Giovannetti, Antonino Amato e Humberto Manhani jr. Messina ha una storia recente di tutto rispetto, quella di oggi è la sesta finale consecutiva, con due scudetti vinti nel 2019 e 2022.

Il coach del TT Sassari Mario Santona avrà tutti a disposizione, da Pistej e Puppo, al russo Sadi Ismailov, protagonista di una stagione da incorniciare, poi Alessandro Baciocchi e senza dimenticare il nigeriano Ganiyu Ashimiyu.

In questa stagione il TT Sassari ha battuto il Messina due volte, sempre per 4-1, ma in entrambe le circostanze tra i siciliani era assente Ursu. Va detto che nel match di ritorno era assente anche Pistej tra i sassaresi.

La formula prevede che in caso di parità (due pareggi o una vittoria per parte) si giocherà la bella, sempre a Sassari, cioè in casa deLla migliore classificata.

Non c’è solo la sfida scudetto ad animare il TT Sassari. Nel corso dei campionati giovanili in corso a Terni, Federico Casula e Nicola Cilloco hanno conquistato la medaglia d’argento nel doppio Under 13. Il loro percorso si è fermato in finale dove sono stati battuti da Campagna e Simi

